Roma | partenza per tournée in Giappone | assente Karsdorp

Laè partita per la tournée in Giappone dove rimarrà fino al 29 novembre. Ancora assente l'olandese Karsdorp, che già non si era presentato alla ripresa degli allenamenti nonostante fosse stato ..., 22 nov. - Dopo il biennio caratterizzato dalla pandemia da Covid19 e le restrizioni imposte ... ad esempio lottenimento di uno slot (orario di) o la disponibilita' di un check - in, ...Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza è fissata per il 15 gennaio prossimo da A ...La Roma si è ritrovata in mattinata a Trigoria per svolgere l’ultima seduta d’allenamento prima di partire alla volta del Giappone. I giallorossi saranno impegnati il 25 ed il 28 novembre ...