Pagelle Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022)0-0Schmeichel, 7: nel primo tempo trova una parata strepitosa. Nella ripresa riesce a far girare meglio palla con la costruzione dal basso. Kjaer, 6.5: attento nel primo tempo nel contenimento di Jebali, cala fisicamente nella ripresa. Esce per un cambio di modulo più offensivo. (dal 65? Jensen, 6: si prende subito un giallo, poi si fa vedere davvero poco in campo nonostante il tanto lavoro di filtro.) Andersen, 6: tra i tre centrali danesi risulta quello più in difficolta per via degli inserimenti dei centrocampisti della. Christensen, 7: il migliore al momento, blocca ogni avanzata di Abdi rendendolo praticamente nullo in questo primo tempo. Kristensen, 6: gioca bene sulla fascia destra e i suoi cross risultano sempre molto pericolosi, si prende però un ...