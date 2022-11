Non dovevi fidarti di me

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 22 novembre 2022) Non siamo ancora a dicembre, ma l’ultimo PPV di Impact si è svolto settimana scorsa. Parliamo di Over Drive, evento inedito. I match titolati sono stati parecchi, con tutte le cinture in palio, ma non c’è stato nemmeno un cambio titolo. Nei minuti che precedono l’evento Rich Swann vince il match degli “scarti” dell’X-Division, ovvero quasi tutta gente che ha perso nel torneo. Fa piacere perché da un po’ di mesi è stato lontano da incontri importanti e ha bisogno di ritrovare vittorie che contano. L’altro match del pre-show è stato parecchio più interessante. Si è visto un gran bello spettacolo tra Ace Austin e Chris Bey contro i Motor City Machine Guns, e a vincere sono stati i due componenti del Bullet Club. Il primo match dello show vero e proprio è stato Moose contro Bully Ray. Più o meno è andato come mi aspettavo, ovvero in una vittoria di Bully Ray poiché non sarebbe ...