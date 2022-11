LIVE Messico-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | se ne va la prima mezz’ora Partita ancora bloccata

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI29? Il primo ammonito è Sanchez: il messicano ferma con le cattive Szymanski in mezzo al campo. Punizione per lache manda in avanti le torri. 28? Gallardo commette fallo di mano sul più bello: il terzino messicano, dopo un bell’inserimento, entra in contrasto con Szczesny toccando il pallone con una parte del corpo non consentita. 26? ALL’IMPROVVISO VEGA, DI TESTA! Cross di Herrera, l’attaccante esterno prova a chiudere con una soluzione aerea sul secondo palo, palla fuori di poco, con Szczesny che però sembrava sulla traiettoria. 25?intensa, mallo di occasioni, per il momento. 22? Lewandowski al limite dell’area prova a ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae Messico e Polonia (gruppo C) si ritrovano di fronte ai Mondiali dopo 44 anni. Nel 1978, in un match della fase a gironi, la Polonia s'impose 3-1. La Polonia fatica nei…