LIVE Messico-Polonia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | partita bloccata in avvio | latitano le occasioni

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI22? Lewandowski al limite dell’area prova a farsi strada: Montes gli sbarra la strada in maniera energica, per l’arbitro è tutto regolare. 20? Ora è laa salire di colpi e a gestire il pallino del gioco. 17? Zalewski ruba palla al centrocampo del, prova a ripartire in contropiede, ma il suo suggerimento per Lewandowski si rivela sbagliato. 15? Se ne va il primo quarto d’ora di gioco. Punteggio bloccato sullo 0-0. 12? Moreno prova ad avvitarsi: impatto buono per il centrale messicano, palla alta. 12?che cerca di monopolizzare il possesso: ora corner per la tricolor. 10? Si può riprendere. I giocatori coinvolti stanno bene. 7? Zuccata in mezzo ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Polonia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...... Mino Abbacuccio, oltre a Manuel Guardasole della redazione di CalcioNapoli24, proseguendo nella stessa giornata con il ' derby azzurro ' Polonia -alle ore 16.30, con Ciro Novellino in ...Messico e Polonia (gruppo C) si ritrovano di fronte ai Mondiali dopo 44 anni. Nel 1978, in un match della fase a gironi, la Polonia s’impose 3-1. La Polonia fatica nei… Leggi ...Dopo l'inaspettata sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, Polonia e Messico hanno una grande opportunità nell'altra sfida odierna del girone C. La Polonia, in campo con Lewandowski unica pu ...