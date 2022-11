Insieme ad accessori eye-catching | danno vita a un look strepitoso tutto da sfoggiare questa stagione

Leggi su amica

(Di martedì 22 novembre 2022) Gli opposti si attraggono. E questo principio vale doppiamente quando si parla di moda. Lo dimostrano anche cappotto maschile e chiffon effetto lingerie. Due elementi agli antipodi eppure proprio per questo strepitosi quando messi. Ce lo dimostra la sfilata autunno inverno 2022/23 di Fendi che ha puntato proprio su questo contrasto di stili per creare gli outfit della. Cappotto maschile e chiffon funzionano alla grande sulla passerella autunno inverno 2022/23 di Fendi. Da una parte abbiamo il soprabito: diritto, a doppiopetto, in un panno di lana double nei toni melange del grigio. Dall’altra il completo top e pantaloni in chiffon leggero, impalpabile, trasparente e dalla stampa fantasia. Il cappotto viene reso meno rigoroso dai vestiti e questi ultimi diventano più portabile grazie al capospalla. Ognuno dei pezzi migliora in ...