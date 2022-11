Congedo parentale | novità in manovra | un mese in più all’80% di stipendio

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella“una misura importante è quella sul. Ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione, per questo abbiamo aggiunto undifacoltativo ma retribuito, fino ai 6 anni di vita del bambino”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione della, parlando di “una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili”.cambia ancora, leInarriva una importanteper il...

E infatti l'enfasi e' tutta per le altre misure: dal taglio del cuneo fiscale all'aumento delle pensioni minime, dalla flat tax fino a 85mila euro per le partite Iva alretribuito ...Tra le misure: il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi, un mese in più diall'80%, una stretta progressiva sul Reddito di cittadinanza. Mondo politico in lutto. È ...Congedo per i bimbi più ricco Diventa più consistente il congedo parentale per i figli fino a sei anni: si aggiunge un mese in più ai sei attuali e sarà retribuito all'80 per cento dello stipendio ...