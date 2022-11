Cara insopportabile Tess | l' ex first lady che fa impazzire tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022)Tv2000 ore 20.55 Con Shirley MacLaine , Nicolas Cage, Edward Albert. Regia di Hugh Wilson. Produzione USA 1994. Durata: 1 ore e 40 minuti LA TRAMAè un' examericana (il modello è Eleanor Roosevelt vedova del leggendario presidente USA). In America la considerano un monumento nazionale ed è per questo che il Congresso continua ad affidarle una guardia del corpo come quando era. Certo è che col suotterino (una donna deliziosa ma irreparabilmente rompiballe) ha reso parecchio arduo il loro compito ai bodyguard. Un giorno uno di questi si distrae eè rapita davvero. PERCHE' VEDERLO perchè Shirley Mac Laine anche quando aveva passato la sessantina sapeva tenere la scena ...