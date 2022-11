Calcio | Mondiali 2022 Lionel Scaloni | “Difficile da assimilare | ci rialzeremo”

(Di martedì 22 novembre 2022) Clamorosa sconfitta per l’Argentina: la nazionale sudamericana esce sconfitta all’esordio deiin Qatar per 2-1 per merito dell’Arabia Saudita. Le parole del ct argentinoin conferenza stampa: “Èdaperché in cinque minuti hanno segnato i due gol, sono stati gli unici tiri in porta. Non c’è altra scelta che alzarsi, andare avanti e vincere entrambe le partite. Non dobbiamo analizzare altro, è una giornata triste ma a testa alta andremo avanti”. Prosegue, parlando dei gol annullati (ben tre nel primo tempo): “Sapevamo già come giocava l’Arabia, infatti stavamo preparando la partita durante la settimana e sapevamo che la linea difensiva giocava d’anticipo. Alcuni erano millimetrici, per merito della tecnologia, ma lo fanno bene”. In chiusura: “Il ...

Sullo stesso argomento2022 Renard e l'incontro con Allegri nel 2017 Hervé Renard , l'eroe dell'Arabia Saudita, ha nel suo passato da allenatore un incontro speciale con il mondo . Nel 2017 ...Una delle più grandi soprese della storia dei. La sconfitta 2 - 1 contro l' Arabia Saudita dell' Argentin a di Leo Messi , peraltro autore del gol del vantaggio dei sudamericani su rigore, non era davvero pronosticabile. La Nazionale ...