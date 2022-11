Uomini e donne | scoppia la lite tra Teresa Cilia e l’ex marito Salvatore | «Dice c***ate!» Cos’è accaduto

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ ancora bufera traDi Carlo. I due, conosciutisi a, per poi sposarsi, hanno divorziato e, stando ai rumors, sembra si siano allontanati per alcuni tradimenti delcorteggiatore e ad oggi i due non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Anzi, l’ultima confessione del calciatore sui social network ha mandato su tutte le furiemoglie, che ha replicato duramente.Di Carlo è tornato a fare il modello, parallelamente al calcio, decidendo di posare per alcuni brand e marchi di moda. Su Instagram ha motivato tutto: «Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho ...