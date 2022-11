Tale e Quale Show | Carlo Conti e l' annuncio sul Festival di Sanremo | Finalmente posso dirvelo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 21 novembre 2022)è pronto a ritornare in prima linea con il suoma questa volta c'è lo zampino deldi. Il conduttore diè pronto a inaugurare una nuova stagione televisiva anche se ha appena concluso questa con l'incredibile successo di. Quest'anno ilnt di Rai Uno si è confermato tra i più amati del piccolo schermo in grado di distruggere la concorrenza in Mediaset.tornerà ancora in prima serata? Questo è ciò che in molti si chiedono earriva la verità.è tra i conduttori più amati in assoluto del piccolo ...