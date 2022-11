Senegal | Dia | «C’è delusione e anche un po’ di frustrazione»

Leggi su calcionews24

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana e del Senegal, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l'Olanda. PAROLE – «C'è un po' di delusione, vista la partita che abbiamo fatto. L'Olanda ha avuto occasioni solo quando abbiamo commesso noi degli errori, individuali o collettivi. Quel gol preso alla fine ci ha fatto male, ma non importa, possiamo vincere la prossima. Da domani prepariamo la nuova partita considerando che al momento niente è deciso. Si tratta solo la prima partita della fase a gironi, ne mancano due e dobbiamo stare calmi e pensare a rialzarci subito».