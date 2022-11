San Pio | H-Open Week contro la violenza sulle donne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, tre attiviste politiche contrarie alla dittatura di Rafael Leonidas Trujillo, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in un luogo nascosto, furono stuprate, torturate e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. All’opinione pubblica fu, però, subito chiaro che le sorelle Mirabal erano state assassinate, per cui ne scaturì una ribellione, che condusse alla caduta della dittatura. Per ricordare il brutale assassinio delle sorelle Mirabal e per invitare i governi ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dellale ...