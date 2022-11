Ruspe in azione | abbattuta a Napoli la casa di “Ciribiribi Kodak”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI ragazzi degli anni ’80 lo ricorderanno nei panni dell’alienoche atterrava sulla Terra per scattare foto con i rullini di una nota marca, in tempi in cui il digitale era ancora una chimera. Il refrain di quella pubblicità – “” – è stato un tormentone che per anni ha segnato la carriera di Davide Marotta, attore partenopeo che si è fatto beffa della malattia da cui è affetto, il nanismo, e che nel suo curriculum può vantare partecipazioni anche con nomi importanti del cinema italiano e internazionale quali Matteo Garrone, Dario Argento e Mel Gibson tra gli altri. Il nome di Marotta, che oggi ha 60 anni, è tornato alla ribalta per una vicenda che nulla ha a che fare con lo spettacolo. Oggi, infatti, a 23 anni dalla sentenza di demolizione, è iniziato l’abbattimento della ...

