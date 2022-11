Record in Inghilterra - Iran | Bellingham è il primo giocatore nato dopo il 2000 a segnare in un Mondiale

Già in precedenza, il giocatore del Borussia Dortmund aveva aperto il libro dei: negli ultimi campionati Europei, infatti, Bellingham, a 17 anni e 349 giorni, era stato il giocatore più ...Il primo tempo diIran è finito dopo 14 minuti di recupero, dopo l'infortunio del portiere iraniano Beiranvand Un recupero dapere Iran. Il primo tempo della partita è finito dopo 14 oltre al quarantacinquesimo. Il motivo è spiegato dal lungo periodo di gioco fermo per soccorrere Beiranvand, rimasto a ...La storia e i primati del numero uno iraniano, costretto ad abbandonare il campo durante il match d'esordio della sua nazionale ai Mondiali ...Ben 14 minuti di recupero alla fine del primo tempo di Inghilterra-Iran, seconda partita del Mondiale in Qatar. Si è giocato fino al 59' al Khalifa International Stadium, segnando un record per il tem ...