Pomezia | due rom entrano in una villetta per rubare | sorpresi dalla proprietaria | scappano sul tetto

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato una nomade 18enne, già con precedenti, in flagranza di reato di furto aggravato e denunciando in stato di libertà per concorso nello stesso reato, un minore, entrambi provenienti dal campo nomadi di via di Salone. I due, dopo aver divelto con alcuni cacciaviti la finestra del pian terreno di una, si sono introdotti all’interno e dopo aver frugato nelle varie stanze, si sono impossessati di alcuni oggetti di valore e della somma contante di 85 euro. Sono stati poi disturbatifiglia dellache, rincasando, li hae quindi ha lanciato subito l’allarme, facendo così scappare i duefinestra di un’altra stanza. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di ...

Pomezia, torna a casa e trova i ladri Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una nomade 18enne, già con precedenti, in flagranza di reato di furto aggravato e denunciando in stato di libertà per con ...