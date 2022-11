Paderno | la polizia locale fa poker | 4 multe ai bar con slot accese in orario vietato

(Di lunedì 21 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Scattano i controlli dellae quattroin tre bar aDugnano per il mancato rispetto dell’ordinanza che prevede lo spegnimento dellemachine. In un caso, lo stessonon ha rispettato il divieto in meno di 24 ore con una doppia sanzione dell’importo complessivo di 1.000 euro. Controlli e... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

... Castelverde, Crotta d'Adda, Genivolta, Gerre dè Caprioli, Grumello Cremonese, Olmeneta,... Colonnello Giuliano Gerbo , il Comandante del Nucleo diEconomica Finanziaria della Guardia ...Controlli del Progetto Parchi Continuano i controlli dellaLocale di Senago nell'ambito del ... , classe 1971 residente aDugnano fermato alla guida con provvedimento di revisione ... Paderno, 72 auto controllate in una notte: 27 multe (un conducente senza patente da 40 anni) Sono 72 le auto controllate e 27 le multe scattate a Paderno Dugnano per l'operazione Smart della polizia locale ...è stato protagonista di un violentissimo incidente mentre percorreva via Diaz a Nova Milanese in direzione di Paderno Dugnano. Nova Milanese: violento incidente con un’auto, dinamica al vaglio della ...