Mentana sconvolto dal suo sondaggio | dove arriva la Meloni | è tsunami

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lunedì. Tempo di sondaggi. Almeno al TgLa7 di Enrico, che come sempre, anche oggi lunedì 21 novembre, propone un- firmato Swg - sulle intenzioni di voto. E se ci fossero le elezioni politiche oggi, come andrebbe a finire? Certo, le elezioni le abbiamo appena fatte e dunque sono lontanissime. Ma non si può fare a meno di notare come il consenso di Giorgiae FdI continui a crescere in modo vorticoso. In una sola settimana, infatti Fratelli d'Italia guadagna ancora lo 0,3%, volando al 30,4 per cento. Cifre semplicemente pazzesche. A inseguire, seconda forza, il M5s di Giuseppe Conte, che lascia sul tappeto lo 0,1% al 16,9 per cento. Il Pd riduce lo svantaggio sui grillini: in virtù di una crescita stimata allo 0,2% si porta infatti al 16,2 per cento. Dunque Azione-Italia viva, in calo dello 0,1 al 7,9 per ...