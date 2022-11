Manovra governo 2023 | oggi Cdm Diretta | vertice su reddito di cittadinanza - Economia - quotidiano net

In tema fiscale resta un caposaldo dellafortemente voluto da tutta la maggioranza, l'...potrebbero in parte arrivare anche da una revisione del reddito di cittadinanza da cui ilconta ...... è stato questa mattina al Ministero dell'economia per incontrare il ministro Giancarlo Giorgetti con cui si è intrattenuto per oltre un'ora per fare il punto sullache sarà stasera al vaglio ...Sul tavolo il taglio del cuneo fiscale con beneficio tutto per i lavoratori, ma anche un decreto fiscale collegato alla legge di bilancio. Le novità su aiuti per le bollette, Iva, pensioni ...Dopo un ultimo confronto nella maggioranza e le ultime limature al testo la manovra 2023 si accinge ad atterrare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il pacchetto di misure da 32 miliardi, con un… L ...