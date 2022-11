La COP27 non è finita benissimo

(Di lunedì 21 novembre 2022) È stato trovato un accordo per un fondo di compensazione per i paesi in via di sviluppo, ma gli impegni sulla riduzione del consumo di combustibili fossili sono ancora molto vaghi

Rispetto alle conclusioni della, il documento finalecontiene passi avanti sulla via delle energie rinnovabili e dell'abbandono delle fonti fossili, ma si limita ad espressioni generiche ......euro in 12 punti di Alessandro Patella Le storie daperdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge,...Giudicare i risultati di una Conferenza delle Parti sul clima, come l’ultima COP tenutasi in Egitto, è sempre un’operazione delicata. Da un lato c’è la consapevolezza dell’assoluta urgenza del taglio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...