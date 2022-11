Inghilterra - Iran entra nella storia per il numero dei cambi | ecco la regola

RaiNews

Debutto da incorniciare per l'che si impone per 6 - 2 contro il malcapitatonel match inaugurale del gruppo B ai Mondiali in Qatar. Una sfida che si chiude di fatto nel primo tempo, quando le reti di Bellingham, ..., seconda gara dei Mondiali in Qatar, entra ufficialmente nella storia. Si tratta infatti del primo match in cui una nazionale ha effettuato sei sostituzioni. Un evento che, fino ad ... I Mondiali, in campo Senegal - Paesi Bassi. E' sfida tra Cissè e Van Gaal Inghilterra-Iran, seconda gara dei Mondiali in Qatar, entra ufficialmente nella storia. Si tratta infatti del primo match in cui una nazionale ha effettuato sei sostituzioni. Un evento che, fino ad ...Succede di tutto in Inghilterra-Iran, uno dei match di questo inusuale mondiale d'inverno che ha fatto tanto discutere.