Incidenti in montagna | 2022 ' annus horribilis' | 9 morti in Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'Aquila - Ilsarà ricordato, pur mancando ancora oltre un mese alla fine dell'anno, come un '' per leinregistrate in: nove le persone decedute quest'anno, di cui sette a causa di. Si tratta di un numero che raddoppia la media dei decessi inregistrati negli ultimi dieci anni, e supera di una unità il 2019, quando fu registrato il peggior numero di decessi. La prima morte registrata quest'anno risale al 2 aprile scorso ed è quella dell'alpino Danilo Lesti, 34 anni, originario del Teramano - esperto die ufficiale in servizio a Vipiteno - morto durante le sue vacanze ina causa di una caduta nel corso di una arrampicata sul Monte Piselli. ...