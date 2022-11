Il re del calciomercato | #QatarWorldCup2022 | Tutto sull’@Socceroos guidata da Graham #Arnold | dalla stel…

Calciomercato.com

Commenta per primo Negi ultimi giorni in casa Fiorentina si è parlato tantoforte interesse per Luis Alberto che, ormai ai marginiprogetto di Maurizio Sarri alla Lazio , in questa sessione invernale potrebbe davvero lasciare Roma per cercare fortuna altrove: il giocatore da tempo piace a Vincenzo Italiano , che secondo ...I bianconeri vorrebbero puntare sulla volontàgiocatore e il contratto in scadenza 2024, ma sul giocatore i club inglesi sono un pericolo concreto.Juventus, l'Arsenal fa sul serio ... Inter, su Lukaku il Chelsea è pronto a cambiare strategia: il piano di Marotta per il suo futuro Come riporta Calciomercato.com, i sostenitori doriani con un comunicato di alcuni giorni fa hanno organizzato una protesta per sabato 26 novembre sotto la Gradinata Sud, proprio contro l’ex presidente ...Un turno di riposo "forzato" per la capolista Gemini Futsal, che ha osservato da spettatore l'evolversi della quinta giornata d'andata in Serie D Enna. Turno che ha confermato un dato di fatto: l'Atle ...