Gli insulti orrendi sotto questo video di Donya Kousksi e la sua risposta

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 novembre 2022) Purtroppo si è verificato l’ennesimo caso di body shaming sui social: una creator italiana,, è stata vittima di offese eper il suo corpo dopo aver pubblicato un TikTok diventato in poco tempo virale.conlay,il nome del suo profilo TikTok, ha postato undi tendenza usando il suono “Untouchable, Untouchable…“, che in questi giorni sta popolando la sezione Per Te del social, scrivendo che adesso ha una relazione seria per la prima volta in vita sua ed è finita la sua fase di “divertimento” spensierato. @conlay #untouchable ? original sound - aepotter Il, che in pochi giorni ha raggiunto quasi 1 milione di views, è diventato subito virale e nei commenti molte persone hanno iniziato a bullizzarla per ...