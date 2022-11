F1 | chi saranno i piloti nel 2023? Novità e addii | le coppie di tutte le squadre

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, è tempo di pensare a quello che ci attenderà nel. La stagione in arrivo sarà quanto mai interessante, con Max Verstappen che proverà a difendere il suo titolo dagli attacchi di Ferrari e Mercedes, in una annata che si svilupperà sulla cifra record di 24 gare. Lenon mancheranno e inizieranno dalla line-up dei. Nelle 10 scuderie al via del prossimo campionato, infatti, vedremo 4 volti nuovi (uno, in realtà, sarà un ritorno, ovvero Nico Hulkenberg), più due cambi di team, evento che negli ultimi anni non si era manifestato con particolare frequenza. Ancora una volta, purtroppo, non vedremo in azione un pilota italiano; l’ultimo in ordine di tempo, Antonio Giovinazzi, rimarrà con il ...