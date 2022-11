Comune di Cava Manara | Concorso per 1 Istruttore Contabile

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo Amministrativo, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto didirettivo amministrativocategoria D, posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale ...

