Chiara Nasti attaccata dagli hater | ' Sei una pseudo - madre | hai fatto un figlio solo per i soldi' Lei si difende così

attaccata dagli hater . L'influencer napoletana da pochi giorni ha dato alla luce Thiago , il suo primo figlio nato dall'amore con Mattia Zaccagni . Il ritorno in casa dopo il parto è ...La maternità dicontinua a scatenare polemiche e l'influencer ha deciso di replicare a tono a chi l'ha definita "madre a metà". L'intera gravidanza diè stata costellata da critiche e ...Chiara Nasti attaccata dagli hater. L'influencer napoletana da pochi giorni ha dato alla luce Thiago, il suo primo figlio nato dall'amore con Mattia Zaccagni. Il ritorno in casa dopo il parto è stato ...Chiara Nasti è diventata mamma da pochi giorni, ma gli haters non le lasciano tregua. A quanto pare c'è chi l'accusa di non essere una vera madre, ma l'influencer non ci sta e risponde pan per focacci ...