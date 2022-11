Ultime Notizie – Esplosioni in area Zaporizhzhia | Aiea | “Si gioca con il fuoco”

Il Sole 24 ORE

Sarebbe stato lo zio di Saman Abbas , Danish Hasnain, a portare gli investigatori nel punto dove è stato trovato un cadavere , a qualche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia della ...'Chiunque sia responsabile deve smettere immediatamente', ha dichiarato il capo dell'Agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi, lanciando un appello per realizzare al più presto una zona di ... Politica ultime notizie. Pd, Bonaccini: «Mi candido alla segreteria. In gioco c’è la vita del ... Il già leader dei White Stripes Jack White ha eseguito dal vivo una cover di “Heart-Shaped Box”, brano del 1993 scelto come singolo apripista per quello che fu l’ultima prova in studio sulla lunga dis ...Forte incremento in Piemonte, +46,3%, per gli investimenti ammessi in detrazione nell'ambito del Superbonus, negli ultimi 14 mesi. Mai crediti d'imposta ...