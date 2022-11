Ufficiale | Berrettini non ci sarà per la Coppa Davis

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo la rinuncia di Jannik Sinner, l’Italia perde anche Matteoin vista delle Finals di, in programma a Malaga dal 22 novembre. Per l’altoatesino il forfait era arrivato una settimana fa a causa dell’infortunio al dito della mano, eredità del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il romano ha, invece, provato fino all’ultimo a recuperare dal problema al piede sinistro accusato durante l’Atp di Napoli, ma a pochi giorni dai quarti di finale contro gli Stati Uniti ha alzato bandiera bianca. I due singolari italo-americani saranno presumibilmente Musetti-Fritz e Sonego-Tiafoe. Il tennista romano non si è ancora ripreso dall’infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo ATP di Napoli, macomunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra.ha ...

Roma, 20 nov. (askanews) - Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del ...Anche il romano dà forfait per infortunio e non parteciperà alle Finali di Malaga. Il capitano azzurro ha scelto di non convocare sostituti, restano quattro i componenti della squadra.