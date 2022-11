Turchia raid contro i curdi in Iraq e Siria | bombe su Kobane “Almeno quindici morti”

(Di domenica 20 novembre 2022) Laha lanciatoaereiobiettiviin. “È arrivata l’ora della resa dei conti”, ha scritto su Twitter il Ministero della difesa turco, preannunciando l’operazione militare, che è stata denominata “Spada ad artiglio“. Secondo fonti turche, gli obiettivi sono le basi militari del Partito dei Lavoratori del Kurdistan e delle Unità di Protezione del Popolo, che Ankara ritiene utilizzate per lanciare attacchila. Dalla, invece, fanno sapere che, nella notte, sono stati attaccati due villaggi dove c’erano diversi sfollati. Nel mirino dell’attacco turco c’è Kobanê, la città che riuscì a resistere all’assedio delle forze dell’Isis e che fu riconquistata daiil 30 ...

Laha condotto finora tre incursioni nel nord della Siria contro la milizia curda siriana YPG, che si dice sia un'ala del PKK. Il presidente Tayyip Erdogan aveva precedentemente affermato che ...

La Turchia ha lanciato attacchi aerei sulle regioni settentrionali della Siria e dell'Iraq: lo ha dichiarato il ministero della Difesa turco, prendendo di ...Ankara lancia raid aerei contro le postazioni curde nel nord dell'Iraq e in Siria come ritorsione al mortale attentato di pochi giorni fa a Istambul ...