LIVE – Viterbese-Crotone 1-2 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 20 novembre 2022) All’Enrico Rocchi è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quattordicesima giornata del girone C di. Scontro di alta e bassa classifica quello di oggi, con i padroni di casa bloccati nelle sabbie mobili della zona retrocessione, al diciottesimo posto con 11 punti, mentri gli ospiti sono lì in alto, al terzo posto, a soli 4 punti dal primo posto. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 14:30 di domenica 20 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5: 1 Fumagalli, 7 Volpicelli, 8 Megelaitis, 9 Marotta, 13 Ricci, 14 Riggio, 19 Monteagudo, 21 Andreis, 26 Nesta, 32 Spolverini, 78 Giglio. A disp.: 77 Bisogno (GK), 4 ...

- Crotone: direttae risultato in tempo realeIn settimana, i granata hanno perso la propria partita di Coppa Italia Serie C contro la, ma restano comunque una formazione dura da battere specialmente tra le mura amiche, visto che ...Quattordicesima giornata del girone C della serie C, il Catanzaro riceve in casa la Gelbison, il Crotone rende visita alla Viterbese. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle sfide odierne ...Dopo aver perso la seconda posizione, ora occupata dal Pescara, ed essere stato eliminato dalla Coppa Italia per mano del Foggia (2-0 per i Satanelli il risultato), il Crotone di Franco Lerda ...