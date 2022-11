LIVE – Lucchese-Gubbio 0-2 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 20 novembre 2022) Al Porta Elisa è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della quattordicesima giornata del girone B di. Scontro di media classifica quello di oggi, con i padroni di casa in nona posizione, con 21 punti, e con gli ospiti su in quinta posizione, con però solì due punti in più. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:30 di domenica 20 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-2 (12? rig., 66? Arena) 71? – Ennesimo giallo della gara. Ammonito Bianchimano. 66? – Raddoppio. Il gol porta di nuovo la firma di Arena: 0-2. 64? – Ammonito anche Bruzzaniti. 60? – Ammonito Bontà. 54? ...

