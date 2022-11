Infanzia | Serracchiani | ' ricordare vittime Iran simbolo crudeltà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "La voce delle istituzioni democratiche, della politica e della società civile deve levarsi contro lo scandalo di un regime che uccide senza scrupoli bambini e minori per terrorizzare un popolo che chiede libertà. In questa Giornata internazionale dei diritti dell'e dell'adolescenza appare ancor più impressionante la spietatezza delle Autorità islamiche dell'che assassinano donne e giovani disarmati, e perfino bambini. Come ci si devedei milioni di piccole vite che soffrono, sono trascurate e indigenti in Italia e nel mondo, oggi quelleinsono ildelladeliberata. Il nostro silenzio non sia la loro morte". Lo afferma Debora, capogruppo del Pd alla Camera, in ...