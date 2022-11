Eugenio Giani scende in campo e si cimenta con il basket | ecco la prova in camicia e cravatta – Video

(Di domenica 20 novembre 2022) La rincorsa, poi il salto., ex atleta, è sceso sul parquet del nuovo Palageo di Terranuova Bracciolini e ha deciso dirsi nel. Il presidente della regione Toscana ha giocato con tanto dipubblicando poi ildellasul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dal deputato Andrea De Maria all'ex ministro Graziano Delrio , ma c'è anche il presidente della Regione Toscana. Una candidatura 'di servizio' quella del governatore, che non ...Stefano Bonaccini si candida alla segreteria del Pd e sceglie un luogo simbolo, il suo circolo di Campogalliano e davanti a Graziano Delrio ed, per tracciare la rotta della sua ...La rincorsa, poi il salto. Eugenio Giani, ex atleta, è sceso sul parquet del nuovo Palageo di Terranuova Bracciolini e ha deciso di cimentarsi nel basket. Il presidente della regione Toscana ha giocat ...Il presidente dell'Emilia-Romagna lancia la sua sfida: "Riprendiamoci il centrosinistra. Serve un nuovo gruppo dirigente" ...