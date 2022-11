Atp Finals a Torino | Djokovic è il “maestro” più anziano | stracciato Ruud 7-5 6-3

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LE4.740.300 dollari statunitensi (il cambio con l'euro è in sostanziale parità). Foto: LapresseIl contraccolpo il norvegese lo subisce in maniera chiara nel quarto game del secondo parziale, in cui viene sostanzialmente dominato dal suo avversario. Arriva il secondo break della partita, e nel ...Ancora un trionfo per Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Casper Ruud per 7-5 6-3 nella sfida per il titolo. È una vittoria storica per Djokovic, che tocca i ...Share: Nei faccia a faccia il serbo conduce 3-0 Degli otto campioni protagonisti delle Nitto ATP Finals ne sono rimasti solo due: Novak Djokovic e Casper Ruud che si giocano il titolo domenica ...