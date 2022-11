Arriva la stangata sulle multe | aumenti dell' 11%

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 novembre 2022) L'inflazione a due cifre rischia di tramutarsi in unaper gli automobilisti indisciplinati. La rivalutazione degli importi, che avviene ogni due anni, può infatti sfiorare un rotondo 11% e forse anche più. Ogni biennio le cifre per chi infrange le regole vengono aggiornate sulla base'indice dei prezzi dei due anni precedenti. Così se alla fine del 2020 la deflazione l'ha fatta da padrona e gli aggiornamenti di prezzo sono stati pari a zero, così non sarà il prossimo anno per il quale, visto che l'inflazione è ormai ampiamente sopra l'11%, si prospetta un aumento record. A lanciare l'allarme è stato nei giorni scorsi, Simone Bali, ex deputato e già presidentea Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, da anni impegnato per la trasparenza ...