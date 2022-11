Al via i Mondiali | Qatar ko all' esordio contro l' Ecuador

(Di domenica 20 novembre 2022) AL KHOR () (ITALPRESS) – Un Mondiale da favola, da mille e una notte. Con una suggestiva cerimonia inaugurale, ha preso il via il Mondiale in: si sono visti cammelli, ballerini, guardie reali e si è capito il fascino del deserto. Le coreografie hanno illustrato un mondo diverso dal nostro. L'Oscar del cinema Morgan Freeman, dopo aver dialogato con un giovaneiota affetto da una malattia che gli ha impedito la crescita degli arti inferiori, ha introdotto la cerimonia e ha detto che “Quel che ci unisce è più di quel che ci divide”. L'emiro Tamim bin Hamad Al Thani si è espresso con enfasi nell'augurare il benvenuto a tutti e ha detto che “è stato fatto un grande sforzo per il bene dell'umanità”. C'era anche l'Italia in questo “inizio” con Marco Balich a dirigere la cerimonia e Orsato a dirigere il match tra ...

