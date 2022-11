AEW | Infinito Samoa Joe | un altro titolo si aggiunge alla sua collezione

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 20 novembre 2022) Tra i tanti match titolati di questo Full Gear appena andato in archivio c’era anche quello valido per il TNT Championship,detenuto da Wardlow che inizialmente se la sarebbe dovuta vedere con Powerhouse Hobbs, con le spalle coperte daJoe. Come spesso accade nel wrestling gli individualismi prendono il sopravvento eJoe, forte della lunga esperienza in questo business, ha preferito prevenire, a detta sua, anzichè curare e ha tradito Wardlow quando ha sentito puzza di bruciato con il gigante che aveva dichiarato di puntare a tutti i titoli della compagnia, quindi anche al suo Television Championship della ROH. Vittoria di rapina Tre pesi massimi sul ring, grande fisicità, ma anche sprazzi di atletismo a dispetto della stazza. L’equilibrio l’ha fatta da padrone in un match dal minutaggio ridotto. Nessuno ...