Pugno a alunno | il prof indagato per abuso mezzi di correzione

...per abuso di mezzi di correzione o di disciplina sul caso del professore filmato nella classe di una scuola superiore di Pontedera (Pisa) mentre reagisce sferrando unnello stomaco a un, ...... mentre reagisce sferrando unnello stomaco a un, 14enne, che lo stava deridendo da dietro la cattedra. Lo riporta Il Tirreno stamani. Il docente risulta indagato dopo che la Polizia ha ...La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per abuso di mezzi di correzione o di disciplina sul caso del professore filmato nella classe di una scuola superiore di Pontedera (Pisa) mentre reagisce sfer ...Il reato per cui si indaga nei confronti del professore che ha colpito con un pugno uno studente di una scuola di Pontedera è abuso di mezzi di ...