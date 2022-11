Pro Recco | un' altra festa | la Supercoppa è sua

Martedì un dispiacere nella prima giornata di Champions (9 - 7 per l'Olympiacos ad Atene), oggi il riscatto con gli interessi. La Supercoppa europea resta nelle mani della, la squadra che ha dominato il 2022 centrando il triplete: 'Abbiamo preparato benissimo questo match e sono molto soddisfatto della prestazione. Siamo cresciuti con il passare dei minuti ed ...Fermi in Serie A CUS Genova e, il Savona in Serie B andra' in cerca di punti salvezza in Piemonte. Proseguono i Campionati giovanili con nella nostra regione due soli confronti. SERIE A ...La Pro Recco va caccia del Grande Slam che manca dal 2015 ed è arrivata in Spagna per la sfida di Supercoppa Europea contro i catalani del Sabadell, vincitori dell’ultima Euro Cup. Si gioca domani, ...A caccia del Grande Slam che manca dal 2015: la Pro Recco è arrivata in Spagna per la sfida di Supercoppa Europea contro i catalani del Sabadell – vincitori dell’ultima Euro Cup – in programma domani ...