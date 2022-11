Pomezia | la Torre si illumina di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

(Di sabato 19 novembre 2022) Il Comune disostiene anche quest’anno la CampagnaNovembre dell’associazione Alcase. Per tutto il mese di novembre lacivica di piazza Indipendenza vieneta diper la campagna di sensibilizzazione sulal, una delle più diffuse e mortali neoplasie.dunque aderisce all’iniziativa di ALCASE che propone di:re diod ornare con fiocchi/palloncini/nastri bianchi alcuni spazi esporre le nostre locandine informative sulle vetrine, negli ambulatori medici, sui pali della luce o qualsivoglia luogo visibile, sia esso istituzionale o privato… Si può contribuire a far parlare di cancro al, accrescendo la consapevolezza su tutto ...

