Napoli e Spalletti | De Laurentiis tenta l'allungo

Chiamatela NazioNapoli. L' Italia di Mancini trainata dai calciatori deldi. Come ai tempi di Maradona, il blocco della capolista è anche il nucleo portante della nazionale. In questo caso, tocca ai convocati partenopei il compito di aiutare la nazionale ...Agli ottavi di Champions ci sarà anche il, un altro club a cui è molto legato. Cosa pensa dell'avvio di stagione dei partenopei 'lotterà per il campionato fino alla fine e dico che ...Il Napoli è al lavoro blindare Spalletti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis vuole prolungare il contratto dell'allenatore fino a giugno 2025.Aurelio De Laurentiis vuole blindare Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2023 con il Napoli, che ha un'opzione per un'altra stagione, da esercitare entro maggio. Ma al numero ...