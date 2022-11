Malore per Umberto Bossi | ricoverato a Varese in codice giallo

(Di sabato 19 novembre 2022) Il fondatore della Legaal Pronto Soccorso dell’ospedale di Circolo didove è stato trasportato a seguito di unall’ora di pranzo nella sua casa di Gemonio. Secondo le prime informazioni,è in condizioni di salute medie catalogate inal Pronto soccorso. Solo pochi giorni fa, eletto alla Camera a settembre al fotofinish dopo essere risultato escluso al primo conteggio, aveva annunciato per fine novembre, il giorno 27, la prima sua uscita pubblica alla testa della nuova formazione autonomista da lui battezzata “Comitato del Nord”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ora sono in corso gli accertamenti clinici per approfondire le cause del malore. In ospedale c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: 'Bossi si è sempre dimostrato ... Umberto Bossi è in ospedale. A quanto si apprende l'ottantunenne fondatore della Lega ha avuto un malore in casa, a Gemonio, nel Varesotto. L'ex leader della Lega si trova ora nell'ospedale di Circolo