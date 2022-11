LIVE Djokovic-Fritz 7-6 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | il serbo conquista il primo set al tie-break

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI RUUD-RUBLEV DALLE 21.00set molto equilibrato, alla fine l’ha spuntata ilgrazie alla sua esperienza, soprattutto negli ultimi due punti del tie-, dove si è vista tutta la classe del classe 1987. 7-6 SET!! Punto spettacolare del, molto simile al precedente, con il dritto che finisce all’incrocio delle righe e che lo porta un set a uno. 6-5 SET POINT! Bravissimo ila controllare lo scambio e infilarecol dritto lungolinea. 5-5 Ottimo schema servizio-dritto per. 4-5 Settimo ace per. 4-4 Prima pesante di, ...