Immissioni in ruolo sostegno | dal prossimo anno non ci sono più nomine da prima fascia GPS ma graduatorie regionali

Orizzonte Scuola

"La trasformazione dei posti dall'organico di fatto in posti in organico di diritto, e degli attuali contratti precari del personale della scuola inin" spiega Antonio Spaziano, ...Il Ministero ha quindi proseguito nella linea tracciata ad agosto e pur consentendo leintardive da concorso straordinario bis (non avviene per le altre procedure, se non per ... Immissioni in ruolo e supplenze 2022-23, i sindacati chiedono al Ministero resoconto aggiornato dei dati Quante immissioni in ruolo di docenti Nei prossimi anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, secondo quanto previsto dalle riforme collegate al PNRR, sono previste almeno 70 mila assunzioni in ruolo per ...I servizi svolti prima dell’immissione in ruolo concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali: tutti, al 100%, non un giorno in meno. Pochi giorni fa lo ha ribadito il ...