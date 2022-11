Ibrahimovic conduttore per una sera | lunedì dieto il bancone di Striscia la Notizia

(Di sabato 19 novembre 2022) Zlatanper una. Il centravanti del Milan, ancora alle prese con il rientro da un lungo stop per infortunio, durante la pausa per i Mondiali sarà protagonista in televisione21 novembre dietro ildila. Dalle ore 20.35, su Canale 5, l’attaccante svedese sarà al timone della trasmissione satirica ideata da Antonio Ricci, insieme a Sergio Friscia e Roberto Lipari. SportFace.

Sport Mediaset

