Guida TV | programmi di stasera | sabato 19 novembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 19 novembre 2022)aitv della prima serata di oggi,19.11., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le stelle Show RAI2 Tennis: ATP FinalsSport RAI3 Sei pezzi facili Teatro RETE4 …continuavano a chiamarlo Trinità Film CANALE5 Tu si que vales Varietà ITALIA1 Richie Rich – Il più ricco del mondo Film LA7 Men of Honor – L’onore degli uomini Film REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Malizia erotica Film TV8 Creed – Nato per combattere Film NOVE Chi ha venduto la Coppa del Mondo? Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.