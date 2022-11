Elon Musk ha detto che non vede l’ora di incontrare Matteo Salvini

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) In un tweet di Tesmanian.com, il sito Web di notizie riguardantie le sue aziende, come SpaceX o Tesla, si legge cheè stato invitato a investire in Italia da, che lo ha definito un «genio innovatore». Questa notizia fa riferimento alle parole pronunciate dal Ministro delle infrastrutture qualche giorno fa durante una conferenza a Roma.non ha risposto direttamente a, ma in un tweet di risposta a quello di Tesmanian.com hache è molto gentile da parte sua dire queste cose e che nondi incontrarlo. Kind of him to say. I look forward to meeting. —(@) ...