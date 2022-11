Atp Finals Torino 2022 | programma finali | orari e ordine di gioco domenica 20 novembre

(Di sabato 19 novembre 2022) Ile glidi20, giornata dalle Atpin corso di svolgimento a. La splendida settimana tennistica nel capoluogo piemontese giunge al termine, con i due atti conclusivi. Si inizia con la finale del doppio che andrà in scena alle ore 16:00. Al termine dell’incontro ci sarà modo di celebrare i vincitori e isti, poi sarà già ora di pensare alla finale del singolare. Il match in questione inizierà alle ore 19:00. La diretta della finale di doppio è un’esclusiva di Sky Sport, mentre quella di singolare andrà contemporaneamente in diretta sia su Sky Sport che in chiaro su Rai Sport. Ecco di seguito ildi unaimperdibile per tutti gli ...

Grande prova del serbo che guadagna l'ottava finale in carriera alle, eliminando Fritz con due set vinti al tie break. Nonostante l'ottima prova dello statunitense (che giovedì prossimo sfiderà l'Italia in Coppa Davis), Nole è salito in cattedra nei momenti ...Gli esempi eccellenti non mancano, in questi giorni di. Per sostenere il marito Novak a Torino, Jelena Djokovic si è portata dietro il barboncino Pierre, membro della famiglia a tutti gli ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Djokovic-Fritz, incontro valevole per le semifinali della 53°edizione delle ATP Finals. E’… Leg ...Prosegue la corsa al titolo numero 6 per Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals: il serbo non gioca la miglior partita della sua carriera, ma è chirurgico come sempre nei momenti importanti e batte ...