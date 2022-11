Atp Finals | Djokovic | “Punto al trofeo e con alto livello di gioco”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022) Torino – Sono serviti due tie-break giocati con grande esperienza, a Novak, per avere ragione di un ottimo Taylor Fritz. Dopo appena 21 ore dal diritto vincente che ha chiuso la sfida durata più di tre ore contro Daniil Medvedev, il serbo pesca dal suo enorme serbatoio le energie necessarie per superare il californiano. “Non vedevo l’ora di trovarmi in questa situazione – ha detto Nole – e sono molto felice di poter competere per un altro grande, uno dei più importanti del nostro sport. Finora è stata una settimana fantastica per me. Quattro vittorie su quattro. Ora c’è l’ultima partita della stagione e ovviamente darò tutto”. “Per me è positivo – continua il fuoriclasse serbo – essere riuscito a vincere contro Medvedev dopo una lunghissima battaglia per poi tornare il giorno dopo, senza troppo recupero, e vincere un’altra partita ...